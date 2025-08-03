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أخبار مصر

تحقيق 200 مليون جنيه من مستحقات تراخيص المياه الجوفية في مصر

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم،فيتو
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عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات أجهزة القطاع فى متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة حيث وجه سيادته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تم مناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل حوالى ٢٠٠ مليون جنيه  خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٥ حتى يوليو ٢٠٢٥.  

وتم مناقشة موقف "منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية" والتى تم اطلاقها بإدارات المياه الجوفية بإدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة اليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الآبار الجوفية المياه الجوفيه

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