الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قبل انطلاقه اليوم، تعرف على جدول أعمال مؤتمر المصريين بالخارج (صور)

مؤتمر المصريين بالخارج،
مؤتمر المصريين بالخارج، فيتو

تنطلق اليوم فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج.

وتستمر فعاليات المؤتمر يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم. 

 

ويعقد المؤتمر فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.  

وتشهد الجلسة الإفتتاحية فيلما تقديميا عن جهود الدولة المصرية في رعاية المصريين بالخارج يعقبها كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وجاء جدول أعمال المؤتمر كالتالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصرية بالخارج الجاليات المصرية بالخارج مؤتمر المصريين بالخارج

مواد متعلقة

وزير الخارجية بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بواشنطن: المشاركة واجب وطني (صور)

وزير الخارجية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ في واشنطن

وزير الخارجية يلتقي السيناتور جيف ميركلي بمجلس الشيوخ الأمريكي

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كليات الهندسة 2025

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025

بعد قليل، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

قبل إعلانها رسميًّا، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس

الأرصاد: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

أخبار مصر: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2025، القبض على دنجوان التيك توك، انخفاض جديد في درجات الحرارة، اعترافات سوزي الأردنية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد القبض عليه بأحد الكافيهات.. من هو دنجوان التيك توك محمد شاكر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وأسروا قولكم أو اجهروا به»، محمد سيد طنطاوي يؤكد علم الله بالسر والعلن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads