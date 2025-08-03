قبل انطلاقه اليوم، تعرف على جدول أعمال مؤتمر المصريين بالخارج (صور)

تنطلق اليوم فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج.

وتستمر فعاليات المؤتمر يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

ويعقد المؤتمر فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وتشهد الجلسة الإفتتاحية فيلما تقديميا عن جهود الدولة المصرية في رعاية المصريين بالخارج يعقبها كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاء جدول أعمال المؤتمر كالتالي

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