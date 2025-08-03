نائب رئيس الوزراء: إدخال الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية (صور)

عقدت الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين فى الخارج فى نسخته السادسة بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، واللواء كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، وعدد من الوزراء.

وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير التربية والتعليم بضرورة إدخال الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وأوضح أن هناك تعليمات رئاسية بالتنمية في الطلاب خلال المرحلة التعليمية والاستفادة من التطورات التكنولوجية مثل الصين.

ومن جانبه استعرض اللواء كامل الوزير خطة مصر في مجال النقل والمواصلات من خلال تطورات شاملة على مجال النقل باستثمارات وصلت إلى 2 تريليون جنيه.

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