الأحد 03 أغسطس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

سقوط أمطار، فيتو
سقوط أمطار، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي " حلايب، شلاتين " وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء اليوم الأحد  تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا، سقوط أمطار متوسطة على هذه المناطق

استمرار انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث  تنخفض درجات الحرارة  انخفاض تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى  ويسود طقس  حار رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة. 

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