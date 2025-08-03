مصرع 4 أشخاص دهسا أسفل عجلات قطار في جرجا بسوهاج (صور)

لقي 4 أشخاص مصرعهم منذ قليل دهسهم قطار ركاب القاهرة - أسوان، أثناء عبورهم المزلقان الوسطانى بمركز جرجا بسوهاج من مكان غير مخصص للمشاة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بقيام قطار ركاب القاهرة - أسوان، بدهس 4 أشخاص أثناء عبورهم المزلقان الوسطانى بمركز جرجا بسوهاج مكان غير مخصص للمشاة دهسهم القطار.

وتبين متوفين هم نورهان م ق ٢٣ عاما وحبيبة ف م ٧ سنوات وأم هاشم فتوح م ع ٥٣ عاما وإيمان ن ج م ٢٥ عاما لقى مصرعم أثناء عبورهم للمزلقان الوسطانى بمركز جرجا بسوهاج مكان غير مخصص للمشاة.

وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.