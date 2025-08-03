الأحد 03 أغسطس 2025
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مصرع 4 أشخاص دهسا أسفل عجلات قطار في جرجا بسوهاج (صور)

حادث المزلقان، فيتو
حادث المزلقان، فيتو

لقي 4 أشخاص مصرعهم منذ قليل دهسهم قطار ركاب القاهرة - أسوان، أثناء عبورهم المزلقان الوسطانى بمركز جرجا بسوهاج من مكان غير مخصص للمشاة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بقيام قطار ركاب القاهرة - أسوان، بدهس 4 أشخاص أثناء عبورهم المزلقان الوسطانى بمركز جرجا بسوهاج مكان غير مخصص للمشاة دهسهم القطار. 

وتبين متوفين هم  نورهان  م ق ٢٣ عاما وحبيبة ف م ٧ سنوات وأم هاشم فتوح م ع  ٥٣ عاما وإيمان ن ج م ٢٥ عاما   لقى مصرعم أثناء عبورهم للمزلقان الوسطانى بمركز جرجا بسوهاج مكان غير مخصص للمشاة.

وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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