الجهاز الفني لمنتخب مصر ينعى محمد أبو النجا حارس وادي دجلة

نعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة الذي وافته المنية مساء اليوم السبت، بعد تدهور مفاجئ لحالته الصحية.

ونشر التوأم حسام وإبراهيم حسن نعيا لحارس منتخب المحليين على حسابه ما على منصة إنستجرام.

تفاصيل الوفاة الصادمة لـ بونجا حارس مرمى وادي دجلة

ودخل بونجا في غيبوبة مفاجئة نتيجة مضاعفات حادة في الجهاز الهضمي والكبد استدعت نقله إلى العناية المركزة، حيث تبين لاحقًا أن السبب يعود إلى إصابته بمرض الصفراء، ما تسبب في تدهور حالته بشكل متسارع.

وعقب أيام من تدهور حالته، تم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته استمرت في التدهور رغم محاولات الفريق الطبي لإنقاذه.

وكان بونجا يحتاج إلى زراعة كبد عاجلة، قبل أن تتفاقم حالته بشكل حاد، ما أدى إلى وفاته، في خبر صادم لمحبي الكرة المصرية.

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