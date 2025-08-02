حقيقة اقتراب الهلال السعودي من التعاقد مع جريزمان بطلب من إنزاجي

عادت الأندية السعودية للاهتمام مجددًا بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، وسط تقارير تشير إلى اقتراب رحيله هذا الصيف.

الهلال السعودي يقدم عرضا مغريا إلى جريزمان

ووفقًا لما ذكره موقع "fichajes"، فإن أنطوان جريزمان تلقى في الساعات الأخيرة عرضًا مغريًا من الهلال السعودي، ما زاد من احتمالية رحيله عن أتلتيكو مدريد بقوة.

وأشار الموقع إلى أن الهلال قدّم بالفعل عرضًا لضم جريزمان، بناءً على طلب صريح من المدرب سيموني إنزاجي، المدير الفني لـ"الزعيم"، من أجل تشكيل هجوم قوي إلى جانب ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق.

وأوضح التقارير أن مسؤولي النادي السعودي يجهزون عرضا بقيمة 20 مليون يورو، لإقناع مجلس إدارة أتلتيكو مدريد بالاستغناء عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، بالميركاتو الصيفي الجاري.

ويمتلك لاعب برشلونة السابق، عقدا مع ناديه الإسباني حتى 2027، ولكن أداؤه الذي تراجع مع الفريق بالفترة الأخيرة أثار الشكوك حول استمراره بالموسم المقبل.

موقف أتلتيكو مدريد من بيع جريزمان

ومن المتوقع أن تكون إدارة الأتلتي منفتحة على فكرة بيع عقد جريزمان، والنظر في العروض المقدمة له، في ظل سعى الإدارة للحصول على لاعبين جدد مثل جياكومو راسبادوري، بالإضافة إلى توفير راتبه إذا كان يهدف إلى إبرام مزيد من التعاقدات قبل نهاية سوق الانتقالات.

وكان جريزمان قد انضم إلى صفوف النادي الإسباني في 2014، حتى انتقل إلى برشلونة في 2019، ليعود للعب مرة أخرى بقميص أتلتيكو مدريد في يناير 2023.

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