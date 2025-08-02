الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع النسبي في الرطوبة، يزيد الشعور بالحرارة خصوصًا خلال فترة منتصف النهار، وهو نمط ساد خلال الأيام الماضية.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت خلال تصريحات لقناة “اكسترا لايف” إلى تواصل انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف حتى غد الأحد.

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ولفت إلى أن طقس البلاد سيشهد غدًا الأحد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة. وأضافت أن البلاد عانت خلال الفترة الماضية من "موجة شديدة الحرارة نهارًا وارتفاع في معدل الرطوبة"، ما زاد من الشعور بالاحتباس الحراري خاصة خلال ساعات الذروة.

وأكدت أن هذا الانخفاض الطفيف لا يزال ضمن السياق الطبيعي لموسم الطقس الحالي، مؤكدة أن الأجواء ستتحول إلى أكثر اعتدالًا نسبيًا في عموم المحافظات.

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