السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع النسبي في الرطوبة، يزيد الشعور بالحرارة خصوصًا خلال فترة منتصف النهار، وهو نمط ساد خلال الأيام الماضية.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت خلال تصريحات لقناة “اكسترا لايف” إلى تواصل انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف حتى غد الأحد.

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ولفت إلى أن طقس البلاد سيشهد غدًا الأحد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة. وأضافت أن البلاد عانت خلال الفترة الماضية من "موجة شديدة الحرارة نهارًا وارتفاع في معدل الرطوبة"، ما زاد من الشعور بالاحتباس الحراري خاصة خلال ساعات الذروة.

وأكدت أن هذا الانخفاض الطفيف لا يزال ضمن السياق الطبيعي لموسم الطقس الحالي، مؤكدة أن الأجواء ستتحول إلى أكثر اعتدالًا نسبيًا في عموم المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الرطوبة انخفاض درجات الحرارة ارتفاع الرطوبة

مواد متعلقة

توقعات حالة الطقس في أغسطس، أمطار بالجنوب ورياح تلطف الأجواء

حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وتحذير من ظاهرتين جويتين

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

القبض على البلوجر علياء قمرون

القبض على البلوجر مداهم

جدل واسع حول قصة صادمة عن قرض حصل عليه شخص في 1985 وأعاده بعد 40 عامًا (فيديو)

حادث مأسوي ينهي حلم طالب بكلية الشرطة بالشرقية

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

زغلول صيام يكتب: هذا أفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية مع احترامي لصلاح والخطيب والعميد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يكشف آلية للتصدي لتجاوزات "التيك توكرز"

هل التربح من التيك توك والسوشيال ميديا حلال؟، عالم أزهري يحسم الجدل

"لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads