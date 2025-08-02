أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2- 8- 2025

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم السبت، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

405 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

354 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

304 ريالات للبيع.

الأسعار العالمية فى البورصة

وارتفعت العقود الفورية لأسعار الذهب بنسبة 27% منذ بداية هذا العام بعد أن سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 3500 دولار للأوقية في أبريل، في ظل اندلاع حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى التوجه بانتظام نحو الأصول الآمنة.

تغذي المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية والدين المالي العام التوجه نحو الأصول الآمنة، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ من المخاطر، ويدفع المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى رفع توقعاتهم بشكل حاد.

أظهر الاستطلاع، الذي شمل 40 محللًا ومتداولًا، توقعًا وسطيًا لسعر الذهب يبلغ 3220 دولارًا للأونصة هذا العام، ارتفاعًا من 3065 دولارًا كانت متوقعة في استطلاع قبل ثلاثة أشهر.

أما تقديرات عام 2026 فقد ارتفعت إلى 3400 دولار من 3000 دولار.

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