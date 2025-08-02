وزير الشباب يتفقد تطوير المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية

تفقد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بأبي قير (أرض المنتدى - AOY)، وذلك ضمن جولته التفقدية الثانية لهذا اليوم بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة المتنوعة.

ورافق وزير الشباب والرياضة خلال الجولة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم استعرض مراحل تنفيذ المشروع ومكوناته الحالية والمستقبلية.

ويأتي المشروع الخدمي الرياضي المتكامل كخطوة نوعية في سبيل تعزيز نمط الحياة الصحية والنهوض بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، بما يواكب تطلعات الشباب ويُسهم في تنمية قدراتهم.



حيث يتضمن المشروع مجموعة متميزة من المنشآت الرياضية تشمل ملاعب تنس بادل حديثة وملعب كرة قدم خماسي وملعب متعدد الأسطح (أكريليك) وملاعب اسكواش

و صالة نزال (جيم) مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية والمبنى الرياضي ويضم غرف إدارية

حمامات وغرف تغيير ملابس للرجال والسيدات ومبنى خدمات تغيير الملابس ويحتوي على حمامات منفصلة للرجال والسيدات وغرف تغيير ملابس وغرف إدارية ومرافق خدمية مساندة تشمل:

غرف كهرباء وخزان مياه للتغذية وخزان للحريق وغرف طلمبات ومواقف سيارات (جراجات) ومداخل ومخارج منظمة لضمان انسيابية الحركة وسلامة الزوار وتنسيق الموقع العام ومساحات خضراء لاندسكيب مميز واسوار ومداخل خاصة بالمشروع تعزز الطابع الجمالي والأمني للمكان

ويُعد المشروع أحد الركائز الأساسية لرؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تطوير المدن الشبابية، وتحويلها إلى مراكز متكاملة تخدم أبناء مصر من مختلف الفئات العمرية، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.

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