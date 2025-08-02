إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

أنهت لجنة المصالحات الشعبية بمحافظة قنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد «إبراهيم» و« إسماعيل » أبناء عمومه بمنطقة الحميدات بمدينة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع وقائع الأحداث إلى عام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا من قسم قنا بنشوب مشاجرة بين عائلتين أولاد عمومه بسبب خلافات عائلية.

كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين عائلتى أولاد إبراهيم وأولاد إسماعيل، أبناء عمومة بسبب خلافات عائلية بينهما مما أسفر عن مصرع شخصين من الطرفين وتدخلت لجنة المصالحات الشعبية من إقناع الطرفين بقبول الصلح وبنوده.

وحضر الصلح اللواء عمرو شلبى حكمدار مديرية أمن قنا والشيخ عبدالمعطي أبوزيد رئيس لجنة المصالحات والنائب أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ وكبار العائلات بالقرى المجاورة.

وفى نهاية الصلح تصافح الطرفين وسط تكبير الحضور لإعلان الصلح ونجاحه بين الطرفين وسط تواجد أمنى مكثف.

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