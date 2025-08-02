ضبط 85 ألف مخالفة و163 سائق يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة المخالفات المرورية وكشف حالات القيادة تحت تأثير المخدر؛في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتحقيق الانضباط المرورى على كافة الطرق والمحاور ورفع مستوى السلامة.

حملات مرورية موسعة تضبط أكثر من 85 ألف مخالفة

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 85259 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2399 سائق تبين تعاطى 163 منهم مواد مخدرة، فيما واصلت الحملات المرورية والانضباطية جهودها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي وتمكنت خلال نفس الفترة من ضبط 1050 مخالفة مرورية شملت تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة.

وتم فحص 172 سائق تبين تعاطي 8 منهم مواد مخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 21 حكمًا، إلى جانب التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الوقائع، وتستمر حملات وزارة الداخلية على مدار الساعة لتحقيق السيولة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

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