السبت 02 أغسطس 2025
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اقتصاد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

سعر القصدير
سعر القصدير

يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التى تستخدم فى الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، كما يعتبر القصدير هو أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار القصدير اليوم 

ويُعتبر القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة بطاريات.

أما عن سعر القصدير اليوم فقد بلغ 32,553 دولارا أمريكيًا للطن فى البورصات العالمية.

القصدير في أكثر من 30 دولة في العالم

 وتحتوي هذه الأنواع من الأحجار على حوالي 0.001 % من القصدير، ويُعد القصدير أقل أهمية من عناصر مثل النحاس أو الزنك، ولكنه متوفر بكثرة مثل الكوبالت والنيكل، من حيث التوزيع، يوجد القصدير في أكثر من 30 دولة في العالم.

ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه.

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيه.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

 

 

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