السبت 02 أغسطس 2025
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حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)

مصابو انفجار أسطوانة
مصابو انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج، فيتو

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن مستشفيات سوهاج الجامعية، استقبلت 10 مصابين في حريق محل مأكولات نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

وأشار إلى أنه تم تجهيز فرق طبية من مختلف التخصصات وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وتجهيز العناية المركزة، بقسم الحروق والتجميل لمتابعة العلاج.

 

وأضاف أن الحالة الأولى “م.أ.ح”، ٣٢ عامًا يعاني من حروق بالوجه والطرف العلوى 15%، تم الحجز بالقسم الداخلي وعمل الاسعافات الاولية، ولا يحتاج إلى عناية، الحالة الثانية “أ.ش”، ٣٢عامًا، يعاني من حروق بالوجه والطرف العلوي والكتف 17%، تم الحجز بالقسم الداخلي وعمل الإسعافات الاولية، ولا يحتاج إلى عناية مركزة.

 

وتابع:" الحالة الثالثة “أ.و”، ٢٨ عامًا، مصاب بجروح بالوجه والرقبة جرح مخيط بالرقبة خارج المستشفى، تم الحجز بالقسم الداخلي وعمل الإسعافات الأولية، ولا يحتاج إلى عناية مركزة، الحالة الرابعة “ أ.أ.ل”، ٢٧ عامًا، يعاني من جروح متفرقة بالوجه وجرح قطعي في الرقبة، جارٍ عمل الإسعافات الأولية ورتق الجروح، تم الحجز ولا تحتاج إلى عناية مركزة، الحالة الخامسة “ز.ع”، ١٧ عام، يعاني من حرق بالوجه 9%، اشتباه كسر بقاع الجمجمة، جارٍ عمل الإسعافات الأولية وعمل مقطعية علي المخ.

واستطرد:" الحالة السادسة “م.ب”، ١٩ عامًا، يعاني من إصابات متفرقة بالجسم، الحالة العامة مستقرة، الحالة السابعة “و. أ. م” ١٩عامًا يعاني من جروح متفرقة الحالة العامة مستقرة والحالة الثامنة “ج. و.ا”، ١٩ عامًا، يعاني من جرح قطعى في فروة الرأس الحالة العامة مستقرة والحالة التاسعة “م.م.أ”، ٢٠عاما، طالبة بكلية العلوم الحالة العامة مستقرة، الحالة العاشرة “ز. ط. م”، ٢٠ عاما، في حالة حرجة يعاني من حروق بنسبة ٣٥٪؜ من الدرجة الثانية مع كسور بعظام الجمجمة ونزيف تحت الأم العنكبوتية، ودرجة وعي غيبوبة".

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه وجه باتخاذ كافة التدابير الطبية اللازمة واستقبال أي حالات أخرى ترد إلى المستشفى، مؤكدًا وجود إدارة المستشفى الجامعي كاملة وكافة الأطقم الطبية داخل المستشفى لمتابعة الحالات أولًا بأول حتى تماثلهم للشفاء التام.

 

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