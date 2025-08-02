السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

كسروا الشارع وأرعبوا المارة، قرار عاجل من محافظ سوهاج بعد مشاجرة عمال محال تجارية على الزبائن

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد مكان الواقعة، فيتو

 شهد نطاق حي شرق بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، مشاجرة بين بعض العاملين بعدد من المحال التجارية، بسبب خلافات تتعلق بجذب الزبائن ورواد تلك المحال، ما تسبب في إثارة حالة من الهرج وتعطيل حركة المواطنين بالمنطقة.

مشاجرة بين عمال محال تجارية بحي شرق سوهاج والمحافظ تشميع المحال وإحالة الواقعة للنيابة العامة

وفور رصد الواقعة، انتقل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج إلى مكان الواقعة، وتفقد المنطقة، والشوارع المحيطة، ووجه بإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتشمل المحال التجارية المشار إليها، ورد الشئ لأصله من حيث التلفيات التي شهدها الشارع محل الواقعة وذلك على حساب أصحاب المحال المتسبب في تلك التلفيات.

محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة في واقعة مشاجرة محال حي شرق تشميع المحال وإحالة الواقعة للنيابة العامة

كما تحركت الأجهزة المعنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في المشاجرة، في إطار تطبيق القانون وردع المخالفين، للحفاظ على الأمن والنظام العام.

 

ونُفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المرتبطة بالمحال التجارية محل الواقعة، كما أصدر المحافظ قرارًا بغلق وتشميع تلك المحال مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية، وذلك لضمان عدم تكرار الواقعة، وعودة الهدوء للمنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على التعامل الحاسم مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن أو التعدي على حقوق المواطنين في الشارع السوهاجي، مؤكدًا أن هيبة القانون فوق الجميع.

 

وشدد محافظ سوهاج على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تضر بالسلم العام أو تعطل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة في جميع الأحياء والمراكز لضبط الشارع وفرض الانضباط وتحقيق المصلحة العامة.

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حركة المواطنين حى شرق سوهاج غلق وتشميع محافظة سوهاج

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