وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق

أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك السابق وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

موعد صلاة الجنازة علي والد معتمد جمال

وكتب معتمد جمال عبر صفحته علي فيس بوك: "لا إله إلا الله والدي في ذمة الله.. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد أحمد عرابي بجوار شركة الكهرباء".

مكان عزاء والد معتمد جمال

وواصل: “العزاء أمام شركة الكهرباء بجوار كوبري أحمد عرابي”.

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