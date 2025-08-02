السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بقنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادي

 

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأشارت إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربي اليوم السبت 2025/8/2 من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا عن المناطق التالية: شارع التحرير، شارع الوحدة البيطرية، السلخانة، مستشفى الحميات، الخط السريع مصر أسوان، المستشفى العام، منقطة التقسيم المخالف، خلف الإستاد،  الترعة الضمرانية والعمارات السكنية بالترعة الضمرانية".

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

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