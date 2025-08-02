مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر

أسدل الستار على منافسات البعثة المصرية في اليوم السادس من دورة الألعاب الإفريقية للمدارس، المقامة حاليًّا في دولة الجزائر وتستمر حتى 5 أغسطس الجاري.

أسفرت منافسات اليوم الجمعة عن تحقيق 21 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

بذلك ترتفع حصيلة ميداليات البعثة المصرية إلى 91 ميدالية متنوعة بواقع 49 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية.

جاءت ميداليات البعثة المصرية في اليوم السادس كالتالي:

حصد فراعنة السباحة خلال منافسات اليوم الجمعة 10 ميداليات متنوعة حيث فاز زين هاشم بالميدالية الذهبية في سباق 100م فراشة، رودينا رمضان الميدالية الذهبية في منافسات 400 م حرة، وحصد إبراهيم شمس ميداليتين ذهبيتين في منافسات 200 م حرة ومنافسات 100 م صدر.

جاءت الميداليات الفضية في السباحة من نصيب دارين عادل في منافسات 400 مر حرة، أحمد سمير ميدالية فضية في منافسات 200 متر حرة، جنات كريم الميدالية الفضية في منافسات 200 م صدر، وحازم حسام الميدالية الفضية في منافسات 100 م صدر ولمار نبيل ميدالية فضية في منافسات 100 م ظهر فيما حصد مروان علي الميدالية البرونزية في منافسات 200 م ظهر.

في منافسات الملاكمة تم حصد 4 ميداليات حيث فاز محمد نصر ضيف بالميدالية الذهبية في منافسات 66 كجم وعبد الرحمن الخولي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات 48 كجم، والميدالية الفضية لـ عمر محمد حلمي في منافسات 75 كجم، وصلاح الدين شعبان المركز الثاني في منافسات 80 كجم، وفي ألعاب القوى حصد يحيى خالد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص وآلاء تامر الميدالية الذهبية في دفع الجلة.

شهدت منافسات السلاح حصد 5 ميداليات متنوعة حيث حصدت فريدة عبد الحميد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات سيف مبارزة، علي عمر الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش، كما حصد عمر خالد الميدالية الفضية في منافسات سلاح الشيش، فيما حصد أنس راشد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات سلاح الشيش، كما حصدت شادية أحمد الميدالية البرونزية في منافسات سيف مبارزة.

تضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو".

يعد هذا الظهور المشرف تأكيدًا لريادة الرياضة المصرية على الساحة القارية، في ظل الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لتطوير منظومة المواهب الرياضية ودعم المشاركات الدولية.

تقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية، هي: قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.

يرأس البعثة المصرية في الجزائر اللواء مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويشغل اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، منصب نائب رئيس البعثة.

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