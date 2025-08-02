جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة تاجر سيارات داخل منزل تحت الإنشاء في قنا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر سيارات داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي العام.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة “ أ.ع”، يعمل في تجارة السيارات، متحللة داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي العام.

وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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