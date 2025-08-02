السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة تاجر سيارات داخل منزل تحت الإنشاء في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر سيارات داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي العام.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة “ أ.ع”، يعمل في تجارة السيارات، متحللة داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي العام.

وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز شرطة نجع حمادي مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

انهيار سقف منزل في قنا دون خسائر في الأرواح

قطع الكهرباء في قنا عن عدد من المناطق بفرشوط

تحرير محاضر فى حملة تفتيشية على المنشآت الطبية المخالفة في قنا

محافظ قنا يستقبل مدير الأمن الجديد ويؤكد دعم التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار

الأكثر قراءة

التحفظ على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل بمنزل البلوجر أم مكة

بعد بلاغ بانبعاث رائحة كريهة، العثور على عم المطربة أنعام متوفيا داخل شقته بالجيزة

كسروا الشارع وأرعبوا المارة، قرار عاجل من محافظ سوهاج بعد مشاجرة عمال محال تجارية على الزبائن

قفلوا الشارع وأصابوا 13 شخصا، لحظة مشاجرة عمال كافتريات على الزبائن في سوهاج (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سون هيونج يعلن رسميا رحيله عن توتنهام

أسعار المانجو اليوم السبت، قفزة جديدة في الفص والبلدي يبدأ بـ 15 جنيها

اعرف حقك، حالات استرجاع أو استبدال السلع وفق القانون

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads