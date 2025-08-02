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أسفر عن إصابة 10 أشخاص، اللقطات الأولى لانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير بسوهاج

انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير، فيتو

شهد ميدان الشبان المسلمين بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، مساء أمس، حادثًا مروعًا إثر اندلاع حريق أعقبه انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المحال المتخصصة في بيع السندوتشات السريعة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بحروق متفرقة، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم بقسم الحروق.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث انفجار داخل مطعم مأكولات بمنطقة ميدان الشبان المسلمين، ووجود عدد من المصابين.


وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الحريق نشب داخل محل مأكولات نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، مما أدى إلى انفجارها، وأسفر عن إصابة 10 مواطنين كانوا موجودين بالمكان لحظة الانفجار، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم إدخالهم قسم الحروق لتلقي الرعاية الطبية.
 

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وبيان أسبابه بدقة، وسماع أقوال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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