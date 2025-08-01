شاهد، لحظة مصرع عروس ووالدتها في حادث تصادم بكفر الشيخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وتوك توك، أعلى طريق الحامول السحايت بدائرة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين، ومن بين الضحايا عروس كانت تستعد لحفل زفافها ووالدتها، واثنين آخرين، إلى جانب إصابة العريس وشخص آخر.

مصرع عروس ووالدتها بكفر الشيخ

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحامول السحايت.



وتبين وفاة عبير نبيل عبد العال، 25 سنة، أثناء ذهابها إلى الكوافير فى ليلة عرسها، وذلك عقب إصابتها باشتباه نزيف بالمخ، وفاة هناء عبد الواحد عبد العاطي، 38 سنة، وذلك عقب إصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج، كما توفي في الحادث إبراهيم غانم إبراهيم، 23 سنة، وذلك عقب إصابته اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، وسعد ماهر سعد، 23 عاما، حيث جرى إيداعهم بمشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف جهات التحقيق ليجرى بعدها نقلهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة سوهاج.

مصرع عروس ووالدتها بكفر الشيخ

مصرع عروس ووالدتها بكفر الشيخ

مصرع عروس ووالدتها بكفر الشيخ

فيما أصيب في الحادث عبد الرحمن عزت عبد العال، 20 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، والعريس صابر محمد عبد العزيز، 30 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساقين واشتباه نزيف بالبطن.

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