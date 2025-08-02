تشغيل قطار مخصوص "مكيف" للجمهور من القاهرة - السد العالي، اعرف مواعيد القيام والوصول

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار مخصوص مكيف برقم ١٩٤٠ للجمهور من القاهرة إلى السد العالي غدًا الأحد ٢٠٢٥/٨/٣ فقط، بتركيب (جرار + ٥ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه + ٥ عربات ثالثة مكيفة + قــوى).

قطار جديد

وأشارت السكك الحديد إلى أن القطار المخصوص يتحرك القاهرة الساعة ۱۱:۰۰ ويصل إلى السد العالي الساعة ٢٣:٤٠.

وفي رحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يتم تشغيل القطار المخصوص المكيف برقم ١٩٤٥ للجمهور من أسوان إلى القاهرة يوم ٢٠٢٥/٨/٤ فقط على أن يقوم من أسوان الساعة ٢٠:٣٠ يصل إلى القاهرة الساعة ٠٩:٢٥.

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