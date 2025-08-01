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ثقافة وفنون

آخرها حفل محمد رمضان بالساحل، 5 حفلات غنائية مأساوية لأبرز النجوم

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

تصدر النجم محمد رمضان مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي وقع بالساحل الشمالي، والذي أسفر عن مصرع شخص وعدد من الإصابات، إثر انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

محمد رمضان ليس الأول بل شهدت حفلات سابقة للنجوم حوادث مأساوية، مثل ما حدث بحفلات تامر حسني، حيث شهد حفلاته حادثتين في فترات متقاربة. 

كانت الأولى في حفله بالإسكندرية والذي أحياه في شهر أكتوبر الماضي، حيث قرر الفنان تامر حسني عدم استكمال الحفل وقتها وذلك بسبب سوء التنظيم، وحالات الإغماء العديدة التي شهدها الحفل بسبب الزحام الشديد.

كما أن الفنان تامر حسني دخل في مشادة كلامية مع أحد الجاردات بسبب معاملته مع أحد الحاضرين، والذي كان يريد التقاط صورة مع تامر على المسرح.

وطلب تامر حسني من إش إش مدير إنتاج شركته النزول من على المسرح لكي يطمئن ويحمل الجمهور الذي تعرض للتعب نتيجة التدافع والزحام خلال الحفل.

وفي حفل آخر أحياه تامر حسني منذ فترة في قصر البارون تعرض عدد من الجمهور إلى إصابات بسبب سقوط استاند الإضاءة مما اضطره إلى إلغاء الحفل.

ومنذ أكثر من 8 سنوات، أحيا حمادة هلال حفلا غنائيا كبيرا بالسويس، ولكن انقلب الحفل إلى عزاء بعد وفاة طفلة في الحفل عمرها 8 سنوات بسبب تعرضها لصعق كهربائي وفشلت محاولات إنقاذها ورحلت عن الحياة، ووقتها دخل حمادة هلال في نوبة بكاء شديدة على الهواء بسبب صدمته بعد وفاة هذه الطفلة.

ويعد ويجز واحدا من أبرز النجوم الذين ترفع حفلاتهم شعار كامل العدد، وفي عام 2022 قرر ويجز أن يلغي حفله بمركز المنارة بعد انطلاق الحفل بساعة بسبب ازدحام الحضور واقتحام البعض الحفل. 

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النجم محمد رمضان محمد رمضان إلغاء حفل محمد رمضان

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