الجمعة 01 أغسطس 2025
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سياسة

“الجبهة الوطنية” يعلن تشكيل أمانتي الفلاحين والمجالس المحلية بالحزب

حزب الجبهة، فيتو
حزب الجبهة، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الفلاحين المركزية، برئاسة محمود حمادة أمينًا للأمانة.

وضم التشكيل كلًا من:
الأمناء المساعدين:
• أحمد ضيف الله
• فؤاد حسب الله
• وليد السعدني
أعضاء الأمانة المركزية:
• فايزة السبيسي
• عاطف محمود
• سامي علوان
• محمد عوده
• سعد الله عبد الكريم
• سمير لويس
• محمد عبد الملك
• حسام طولان
• عبد الرحيم سيد
• فرج سالم
• محمد جلال
• محجوب الدياش 
• خالد طايع
• مغربي إبراهيم
• إبراهيم عطي
• منتصر عبد الوهاب

ويأتي تشكيل الأمانة في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز دوره في دعم الفلاح المصري، وتمثيل قضاياه في مختلف المحافل، والمساهمة في وضع السياسات التي تخدم القطاع الزراعي والتنمية الريفية في مصر.

 

 تشكيل أمانة المجالس المحلية برئاسة عادل ليبب

كما أعلن حزب الجبهة الوطنية عن التشكيل الرسمي لأمانة المجالس المحلية، وذلك في إطار استكمال هيكل الأمانات النوعية المركزية بالحزب، بما يعكس حرص الحزب على دعم الكوادر ذات الخبرة والعمل الميداني في كافة المحافظات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أمين الأمانة:
• عادل ليبب

الأمناء المساعدون:
• سمير عبد الوهاب
• يحيى محمد
• عبد الحميد كمال
• محمد رمضان
• إيمان الألفي
• محمد دياب
أعضاء الأمانة المركزية:
• ممدوح العدوي
• تهامي أحمد
• محمود السيد
• عادل حسن
• السيد سالم
• شريف إبراهيم
• محمد عثمان
• طارق ليبب
• سيد عبده
• حميد منصور
• غادة عبدالله
• فاطمة عبد الرسول
• أحمد حلمي
• صلاح الأمير
• عمرو جاد
• فاضل فهمي
• سمير أسعد
• خالد عبد الحليم
• محمد الرفاعي
• محمد مكرم
• محمد مصطفى
• حسام الدين شوقي 
• شرقاوي محمد
• حسن أبو القمصان
• أحمد شعراوي
• سيد محمود
• عدلي سعداوي
• خالد عباس
• أحمد علي
• حسام الدين
• أحمد جبريل
• محمد العناني
• مصطفى الخطيب
ويأتي هذا التشكيل في إطار خطة الحزب لبناء كوادر محلية فاعلة وقادرة على تنفيذ أهداف الحزب ورؤيته في التنمية المحلية، وإعداد قيادات ميدانية لخدمة المجتمع والمشاركة الفعالة في العمل العام.

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