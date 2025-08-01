تغييرات موسعة، ننشر الحركة الكاملة لتنقلات ضباط الشرطة بالشرقية

أعلن اللواء عمرو رؤوف، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، اعتماد حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية، والتي شملت عددًا من التغييرات في المواقع القيادية والميدانية بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتحديث الهياكل القيادية وتعزيز الكفاءة الأمنية بالمحافظة.

تجديد الثقة في اللواء وائل مكاوي حكمدار المديرية

وشهدت الحركة تجديد الثقة في اللواء وائل مكاوي حكمدار المديرية، وتكليف اللواء محمد عادل مديرًا للمباحث الجنائية، واللواء صادق علي نائبًا للمدير لقطاعي الشمال والشرق، واللواء أحمد إبراهيم نائبًا للجنوب والعاشر من رمضان.

اللواء وليد العطار للشئون المالية

كما تم تكليف اللواء وليد إبراهيم مساعدًا للمدير للأمن، واللواء الفيصل محمد أحمد للحماية المدنية والمرور بالشرقية، واللواء وليد العطار للشؤون المالية، واللواء أحمد رأفت للتدريب، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى التي تولت مسؤوليات بقطاعات الوحدات والفرق الجغرافية.

تعيينات رؤساء المباحث

المقدم أحمد شويخ رئيسا لمباحث منيا القمح والرائد محمد أسامة مباحث أبو حماد والرائد محمود عز قسم أول الزقازيق والرائد محمد شعبان مشتول السوق والرائد أحمد القاضي القنايات والرائد رامز السباعي منشأة أبو عمر والرائد أحمد عراقي صان الحجر والرائد هشام عبد الحميد مركز الحسينية

تجديد الثقة في :-

الرائد حسن أباظة قسم ثان الزقازيق والرائد محمد صدقي مركز الزقازيق والرائد رمزي أبو زيد مركز ديرب نجم والرائد محمد فكري مركز ههيا والمقدم أحمد سليم مركز أبو كبير والرائد محمد عقل مركز الإبراهيمية والرائد أحمد مهيب كفر صقر والرائد لطفي عاطف أولاد صقر والرائد محمد حيدة مركز فاقوس والرائد محمد نبيل قسم فاقوس والرائد محمود مرتاح قسم بلبيس والرائد إبراهيم عبد الغني مركز بلبيس والرائد أحمد سرحان القرين

في قطاع المرور والحماية المدنية:-

العقيد رامي الغزاوي مديرًا لإدارة مرور العاشر من رمضان والعقيد ياسر رجب مديرًا لإدارة مرور بلبيس والرائد خالد كامل رئيسًا لمرور منيا القمح والمقدم محمد شرف الدين رئيسًا لمرور أبو كبير

الرائد ماجد طليبة رئيسًا لمرور ههيا والمقدم إبراهيم سليم رئيسًا لمرور فاقوس والرائد مهدي خزام رئيسًا لمرور كفر صقر والرائد صبري مغازي رئيسًا لمرور ديرب نجم والرائد محمد نايب رئيسًا لمرور الحسينية والرائد عبد المنعم بنداري رئيسًا لمرور أولاد صقر المقدم محمود غنيم رئيسًا لمرور أبو حماد.

إدارة الحماية المدنية:-

العميد شريف العربي مديرًا للحماية المدنية والعميد محمد فخر مديرًا لإدارة المرافق والعقيد محمد سويلم مديرًا للمسطحات المائية.

كما تم تكليف العقيد محمد فاضل مأمورًا لمركز أبو كبير، وتجديد الثقة في مأموري باقي المراكز والأقسام الشرطية.

وتأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لدعم المواقع الحيوية بالكفاءات والخبرات اللازمة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية الأمنية داخل محافظة الشرقية.

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