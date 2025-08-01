أسرة الفنان لطفي لبيب تتلقى واجب العزاء داخل الكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية (صور)

تلقت أسرة الفنان الراحل لطفي لبيب واجب العزاء داخل الكنيسة الإنجيلية بمنطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية وسط حضور شعب الكنيسة والأصدقاء.

وخيمت حالة من الحزن على الحضور وتم تعليق صورة الفنان الراحل داخل الكنيسة وسط تلقي أسرته العزاء بأحد قاعات الكنيسة.

وشيع جثمان الفنان الراحل لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة إلى مقابر العاشر من رمضان، وحرص نجوم الفن على المشاركة في تشييع الجثمان منهم؛ الفنان أشرف زكي وشريف منير ومحمود حميدة وسلوى محمد علي وبشرى وصبري فواز والشاعر ابراهيم عبد الفتاح والإعلامي أسامة منير والفنان ضياء عبد الخالق والفنان محمد مرزبان والمخرج مجدي أحمد علي وطارق النهرى والمستشار أمير رمزي.

وكان الفنان لطفي لبيب خلال الأسابيع الماضية قد عانى من أزمات صحية تسببت في مكوثه معظم الوقت في المستشفى، حيث نقل للمرة الأولى يوم 13 يوليو الماضى وتم احتجازه في غرفة الرعاية المركزة ومنع الزيارات عنه، وتحسنت حالته بعد تلقى العلاج وغادر المستشفى بعد 5 أيام وعاد إلى منزله.



لطفي لبيب تعرض لأزمة صحية جديدة أمس الثلاثاء وتم نقله إلى المستشفى مجددًا، ودخل غرفة العناية المركزة ولكن هذه المرة في حالة حرجة، وبعد ساعات قليلة، فقد الوعي تمامًا فقدان للوعي وذلك بسبب نزيف في الحنجرة، وهو النزيف الذي تسبب في التهاب رئوي حاد لتدهور حالته بشكل أكبر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

يتمتع الفنان لطفي لبيب بتاريخ كبير فى السينما والدراما، حيث عمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائي، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

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