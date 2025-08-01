الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة، غدا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا السبت، لمرافعة فريق دفاع 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بخلية تنظيم الجبهة.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: "عمر. هـ. ف."، 28 عامًا، تاجر ملابس "محبوس" ـ و"ع. ج. ص."، 30 عامًا، عامل زراعي "محبوس" ـ و"سارة. س. ر."، 31 عامًا، ربة منزل "هاربة".

 

قضية خلية تنظيم الجبهة
 

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل، والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".

 

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولّي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضًا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.

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