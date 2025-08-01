الحكومة الفلسطينية وحركة فتح تتضامنان مع مصر وترفضان تطاول حماس

ثمنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، الدور المحوري لمصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار وصولا إلى وقف شامل للحرب بغزة.

الدور المحوري لـ مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أكدت الحكومة الفلسطينية تضامنها مع مصر في مواجهة الضغوط والحملات السياسية والإعلامية وتقدر موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.

تطاول حركة حماس على مصر والأردن

من جهتها، قالت حركة فتح: "نرفض بشدة تطاول حركة حماس على مصر والأردن ونثمن مواقفهما التاريخية تجاه شعبنا الفلسطيني"، داعية جميع القوى الفلسطينية إلى التوقف عن الخطاب التحريضي واحترام علاقاتنا التاريخية مع عمقنا العربي الأصيل.

وأضافت حركة فتح: "فلسطين بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية لا إلى تصفية حسابات تسعد خصومنا وتخذل أحلام شعبنا".

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