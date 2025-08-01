الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحكومة الفلسطينية وحركة فتح تتضامنان مع مصر وترفضان تطاول حماس

حركة فتح، فيتو
حركة فتح، فيتو

ثمنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، الدور المحوري لمصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار وصولا إلى وقف شامل للحرب بغزة.

الدور المحوري لـ مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أكدت الحكومة الفلسطينية تضامنها مع مصر في مواجهة الضغوط والحملات السياسية والإعلامية وتقدر موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.

 

تطاول حركة حماس على مصر والأردن

من جهتها، قالت حركة فتح: "نرفض بشدة تطاول حركة حماس على مصر والأردن ونثمن مواقفهما التاريخية تجاه شعبنا الفلسطيني"، داعية جميع القوى الفلسطينية إلى التوقف عن الخطاب التحريضي واحترام علاقاتنا التاريخية مع عمقنا العربي الأصيل.

وأضافت حركة فتح: "فلسطين بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية لا إلى تصفية حسابات تسعد خصومنا وتخذل أحلام شعبنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة الفلسطينيين حركة فتح فلسطين

مواد متعلقة

حماس تدعو لتصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والتظاهر أمام سفارات الاحتلال وأمريكا

حماس: نرحب بالجهود والمواقف الدولية التي تصب في استعادة شعبنا لحقوقه وإقامة دولته المستقلة

انقلاب حماس على مصر

ترامب: استسلام حماس شرط إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة

الأكثر قراءة

القبض على زوج أم مكة

الزمالك يخسر 3/1 من بروكسي في ختام المباريات الودية استعدادًا للدوري

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

الداخلية تعلن القبض على أم مكة وأم سجدة بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

رفع المعاش لـ 2000 جنيه الأبرز، قرارات عمومية اتحاد نقابات المهن الطبية

إلغاء حفل عنبة بالعلمين الجديدة حدادا على ضحية حفل محمد رمضان

تحقيقات موسعة في سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته بحفرة عميقة في حدائق أكتوبر

رئيس إسكان النواب: أستبعد اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

تعرف على مصاريف خدمة حساب التوفير في بنك القاهرة

تعرف على اخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفرة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

بعد حادث حفل محمد رمضان، حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات والاتجار بهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads