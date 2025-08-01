إنقاذ مريض بعد استخراج سيخ حديد من ذراعه بمستشفى منفلوط المركزي

أعلنت وزارة الصحة إنقاذ حياة مريض بعد استخراج سيخ حديد من ذراعه في مستشفى منفلوط المركزي بأسيوط.

وقالت إنه نجح الفريق الطبي بمستشفى منفلوط المركزي بمحافظة أسيوط، في إنقاذ حياة مريض عقب تعرضه لحادث سقوط داخل بئر مياه، أسفر عن اختراق سيخ حديدي لذراعه الأيمن.

وكان المستشفى استقبل الحالة بشكل عاجل، حيث تم إجراء تدخل طبي دقيق لاستخراج السيخ من الذراع، مع اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية اللازمة.

وقد أكد الفريق الطبي أن الحالة الآن مستقرة وتخضع للمتابعة.

ويأتي هذا الإنجاز الطبي في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، بفضل كفاءة وتفاني الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات الوزارة.

إنجاز طبي عالمي جديد بمستشفى المنصورة الدولي

وأعلنت وزارة الصحة عن إنجاز طبي عالمي جديد بمستشفى المنصورة الدولي بعد اعتماد وحدة السكتة الدماغية.

وأشارت إلى اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمستشفى المنصورة الدولي من قبل المنظمة العالمية للسكتات الدماغية (World Stroke Organization)، لتصبح من الوحدات القليلة المعتمدة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأكدت وزارة الصحة أنه جاء هذا الاعتماد بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها المنظمة في شهر فبراير الماضي، وتكوّن الوفد الزائر من:

البروفيسور شيلا مارتينز – رئيس المنظمة العالمية للسكتات الدماغية

البروفيسور أمل الهاشمي – منسق الشرق الأوسط لبرنامج اعتماد وحدات السكتة الدماغية

البروفيسور إيهاب شوقي – سفير المنظمة بجمهورية مصر العربية

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه خلال الزيارة، قام الوفد بتقييم شامل للوحدة، حيث تم الاطلاع على الهيكل التنظيمي وتوفر التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لخدمة مرضى السكتة الدماغية.

ويعد هذا الاعتماد تتويجًا لاتباع الوحدة لأحدث البروتوكولات العلمية، ولتميزها من الناحية الإدارية والإكلينيكية، بما يضمن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية.

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