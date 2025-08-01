الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

الأحد، تشغيل قطار مخصوص مكيف من القاهرة إلى أسوان

قطار
قطار
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قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار مخصوص مكيف برقم ١٩٤٠ للجمهور من القاهرة الى السد العالي يوم ٢٠٢٥/٨/٣ فقط، بتركيب (جرار + ٥ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفيه + ٥ عربات ثالثة مكيفة + قــوى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة ۱۱.۰۰ يصل السد العالى الساعة ٢٣.٤٠ كالجدول المرفق.

وفى رحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يتم تشغيل القطار المخصوص المكيف برقم ١٩٤٥ للجمهور من أسوان إلى القاهرة يوم ٢٠٢٥/٨/٤ فقط على أن يقوم من أسوان الساعة ٢٠:٣٠ يصل القاهرة الساعة ٠٩:٢٥ كالجدول المرفق.

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هيئة السكة الحديد هيئة السكة السكة الحديد السد العالي عربات ثالثة مكيفة

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