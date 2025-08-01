الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة – الزقازيق – المنصورة والعكس

السكك الحديدية
السكك الحديدية

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديدية تفاصيل مواعيد تشغيل قطارات القاهرة الزقازيق، وذلك في إطار التزامها المستمر بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة تُلبّي احتياجات جمهور الركاب على مختلف خطوط الشبكة. 

حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة – الزقازيق – المنصورة)  والعكس، وذلك بواقع 48 رحلة يوميًا (ذهابًا وإيابًا)، موزعة على عدة مستويات من الخدمة لتوفير خدمة اقتصادية مخفضة مخصصة للرحلات اليومية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة، وفقًا للجداول المرفقة على النحو التالي:

- عدد 46  قطار “تحيا مصر”. 

- عدد 1 قطار "تهوية ديناميكية". 

- عدد 1  قطار "سياحى".

ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويُسهم في دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين رحلات آمنة وميسرة، وسلامة الوصول إلى وجهاتهم.

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