انتشال جثة فتاة غرقت في الرياح البحيري بمنشأة القناطر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثمان فتاة لقيت مصرعها غرقا بالرياح البحيرى بـمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، برفقة شقيقتها التى تم إنتشالها جثتها صباح اليوم.

غرق فتاتين في الرياح البحيرى بمنشأة القناطر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق فتاتين بالرياح البحيرى بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

وبإجراء التحريات تبين أن فتاتين شقيقتين وهم “ شاهندا وهاجر”، تعرضتا للغرق، أثناء استقلالهما قارب بالرياح البحيرى، لعدم إجادتهما السباحة.

وأضافت التحريات أن رجال الإنقاذ النهرى تمكنوا من انتشال جثة " هاجر"، صباح اليوم الجمعة، كما تم العثور على جثة شقيقتها شاهندا عصر اليوم.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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