نجيب بوكيلة، حكاية رجل أعمال فلسطيني الأصل أصبح رئيسا للسلفادور مدى الحياة

أعلن كونجرس السلفادور الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، اليوم الجمعة، قرارًا بالموافقة على تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس صاحب الأصول الفلسطينية نايب بوكيلي أو نجيب بوكيلة لمرات غير محدودة مما يمكنه أن يكون رئيسًا مدى الحياة.

حيث يحظى بوكيلي بشعبية كبيرة في البلاد، كما أن أنصاره يرون أن الشاب يمكنه أن يعيد الأمن والاستقرار للبلاد، خاصة مع حملته ضد عصابات الجريمة.

وحصل التعديل الذي جرت عليه المصادقة على دعم 57 من أصل 60 نائبًا في البرلمان، ويشمل أيضًا تمديد فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، بالإضافة إلى إلغاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن نايب بوكيلى

بوكيلى هو سياسي ورجل أعمال سلفادوري من أصول فلسطينية، ولد عام 1981 في مدينة سان سلفادور بجمهورية السلفادور، عمل في سن مبكرة لم تتجاوز الـ 19 عاما في مجال ريادة الأعمال، ثم توجه للعمل السياسي عام 2012 ليصبح في غضون 7 سنوات الرئيس السادس للبلاد.

والدته السلفادورية أولغا أورتاز، وله 3 إخوة هم يوسف وكريم وإبراهيم، تزوج عام 2015 من السلفادورية غابريالا رودريغيز.

توفي والده عام 2017، أي قبل سنتين من توليه رئاسة البلاد، فتوجه أبو كيلة نحو ريادة الأعمال ليسير على خطى والده فنجح في مجاله.

واعتبر فوزه برئاسة السلفادور بمثابة زلزال سياسي، نظرا لأنه مرشح من خارج أكبر حزبين رئيسيين اعتادا تداول السلطة منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد عام 1992.

درس بوكيلى القانون في جامعة أمريكا الوسطى "جوزي سيميون كاناس" "يو سي إيه" (UCA)، وهي الجامعة المحلية والرئيسية في السلفادور الأكثر اعتدالا باعتبار سيطرة الفكر اليساري على الجامعة الوطنية "يو إي إس" (UES).

لم يحصل على شهادة جامعية لانقطاعه عن الدراسة وتوجهه في سن مبكرة إلى عالم الأعمال، حيث كان يطمع أن يصبح مديرا لشركة خاصة.

وبدأ مشواره السياسي في 11 مارس 2012 حين نجح في الوصول إلى رئاسة بلدية ضاحية نويفو كوسكاتلان الصغيرة، ورشح من قبل جبهة "فارابوندو مارتي" اليسارية، وتمكن عام 2015 من الفوز برئاسة بلدية سان سلفادور العاصمة، الأمر الذي جعله يعلن اهتمامه بمنصب رئيس البلاد.

استطاع جلب انتباه قادة الجبهة عن طريق شخصيته المميزة وأسلوبه الخارج عن المعهود في مشهد سياسي يتنازعه تجاذب ثنائي بين جبهة "فارابوندو مارتي" من جهة والتحالف الوطني الجمهوري من جهة أخرى، ليصبح المرشح الأنسب للجبهة لخوض غمار انتخابات رئاسة بلدية العاصمة سان سلفادور التي فاز التحالف الوطني برئاستها في انتخابات سابقة.

وفعلا تمكن عام 2015 من الفوز برئاسة بلدية سان سلفادور العاصمة، الأمر الذي جعله يعلن اهتمامه بمنصب رئيس البلاد.

أهداف التعديلات الجديدة

وتهدف التعديلات الجديدة إلى منح الشعب السلفادورى، السلطة الكاملة وتحقيق مساواة فى شروط الترشح بين الرئاسة وبقية المناصب المنتخبة، كما اعتبرت أن تمديد فترة الرئاسة يعزز الاستقرار والأمن السياسي والقانوني، إلى جانب خفض النفقات الانتخابية.

وتنص التعديلات الجديدة على إنهاء ولاية الرئيس الحالي، نايب بوكيلي، التي بدأت في 2024، بشكل مبكر في الأول من يونيو 2027، حيث ستُجرى في ذلك العام انتخابات رئاسية متزامنة مع الانتخابات التشريعية والمحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.