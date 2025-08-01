الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد السليمانية في دار السلام

الدكتور محمد الهادى
الدكتور محمد الهادى نائب محافظ سوهاج

افتتح الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، مسجد السليمانية بنجع الكرنك التابع لقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام.

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد السليمانية في دار السلام 

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد رمضان، مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف، والدكتور حنفي دياب، مدير عام المساجد، والشيخ محمد علي حسن، مدير إدارة أوقاف دار السلام، والدكتور محمد تمام، مدير إدارة أوقاف مركز جرجا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي من دار السلام والقرى المجاورة.

وأشاد نائب المحافظ خلال كلمته بجهود وزارة الأوقاف في تطوير المساجد ونشر الفكر الديني الوسطي، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في إعمار بيوت الله عز وجل، ومؤكدًا أهمية دور المساجد كمراكز إشعاع ديني وثقافي واجتماعي في القرى والمجتمعات المحلية

وأكد مسؤولو الأوقاف أن افتتاح المسجد يأتي ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية للمساجد وتوسيع نطاق الخدمات الدعوية، بما يعزز من دورها الحيوي في خدمة المجتمع.

واختُتمت الفعاليات برفع أذان الظهر وأداء الصلاة داخل المسجد، وسط أجواء من البهجة والامتنان من أهالي القرية والقرى المجاورة.

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