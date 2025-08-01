محافظ كفر الشيخ يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أكد اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد تزامنا مع انتخابات مجلس الشيوخ، متابعا تجهيزات اللجان الانتخابية على مستوى مدن وقرى المحافظة، والمقرر انعقادها في يومي الاثنين، الثلاثاء؛ 4-5 أغسطس المقبل من “الأسبوع القادم”، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 27، 28 من ذات الشهر بدائرة المحافظة، حيث يدلي 2.4 مليون ناخب بأصواتهم بـ442 لجنة انتخابية، ويشارك مليونى و407 آلاف و571 ناخبًا في الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 439 مركزًا انتخابيًا بـ442 لجنة فرعية في انتخابات مجلس الشيوخ.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه تم متابعة استعدادات المستشفيات، وعمل خطة للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما وجّه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة، ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها، لافتًا إلى إصدار قرار المحافظة رقم (13643) لسنة 2025 بتشكيل لجنة كغرفة للعمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة وتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية لتيسير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم والحفاظ على سلامتهم، دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114، والرقم (0473220792) من التليفون الأرضي أو المحمول.

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات، والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان، تسهيلًا على كبار السن وذوي الهمم، واستعمال الأثاث المدرسي لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات التي تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية، مؤكدًا ضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث “النظافة، العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات”، مضيفًا أنه يتم من الآن المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسؤوليتها على الجميع، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وجه محافظ كفرالشيخ لوكيل وزارة الكهرباء بمراجعة تواجد مولدات كهربائية بكل مركز انتخابي، مع تواجد جميع الفنيين الكهربائيين وأطقم الصيانة من قِبل الكهرباء بجوار المقار الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكليف الحماية المدنية والمفرقعات بتأمين كافة اللجان الانتخابية قبل استلامها، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمقار الانتخابية.

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