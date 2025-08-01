الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الجالية المصرية بعمان تنظم ندوات لتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، نظمت الجالية المصرية بسلطنة عمان ندوات ومؤتمرات بالنادى الاجتماعي للجالية، وذلك من أجل حشد الناخبين المصريين بسلطنة عمان للنزول لصندوق الانتخابات؛ لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ 2025.

 

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 

 من جانبه قال المهندس خالد الشال نائب رئيس إتحاد الجالية المصرية بسلطنة عمان ومنسق اتحاد شباب المصريين في الخارج ومنسق مؤتمر أنزل شارك صوتك أمانة، إن هناك وعيا كبيرا من الجالية المصرية بسلطنة عمان فى المشاركة في أي استحقاق دستوري ووطني يهم الدولة المصرية.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، توافد أبناء الجالية على مركز الاقتراع في بلجيكا

 وأشار إلى أن الجالية المصرية بسلطنة عمان بالتنسيق مع السفارة المصرية تعقد ندوات ومؤتمرات من أجل توعية المصريين هنا من أبناء الجالية وحشدهم للمشاركة وسط تسهيلات كبيرة من كافة المستويات هنا من الأشقاء بسلطنة عمان، كى يقدم كل واحد فيهم دورة الوطنى وهو أقل شيء نقدمه لوطننا الغالي الدولة المصرية.

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