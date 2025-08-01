الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

انهيار سقف منزل في قنا دون خسائر في الأرواح

انهيار سقف منزل في
انهيار سقف منزل في قنا دون خسائر في الأرواح

 انهار سقف منزل اليوم الجمعة بمنطقة أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، دون وقوع ضحايا أو مصابين. 

تفاصيل الواقعة بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بانهيار سقف منزل بمنطقة نجع الدار التابعة لقرية أبومناع غرب بجوار مسجد العلالمة بمركز دشنا بقنا.


بالانتقال والفحص تبين حدوث انهيار سقف منزل ملك المواطن "أحمد.ع.م " بنجع الدار بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا بقنا.

وأسفر الحادث عن تلف الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي دون وقوع ضحايا أو مصابين، وتم إخلاء المنزل واتخاذ جميع إجراءات السلامة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا دشنا قنا مديرية أمن قنا مركز دشنا

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