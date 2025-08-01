الحكم يارا عاطف المصرية الوحيدة في كأس العالم للسيدات بالمغرب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن حكام المباريات الذين سيشرفون على مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025، التي ستُقام في الفترة من 17 أكتوبر إلى 8 نوفمبر. وسيتولى إدارة المباريات 54 حكمًا (18 حكمًا و36 حكمًا مساعدًا) من 36 اتحادًا عضوًا في الفيفا.

وشهدت القائمة تواجد الحكمة المصرية يارا عاطف، لتكون الحكمة المصرية الوحيدة الممثلة في كأس العالم بالمغرب.

المُحكمة السكندرية يارا عاطف تبلغ من العمر 26 عامًا، وبدأت مشوارها مع كرة القدم عبر بوابة فريق القباري ثم الترام ومنه إلى سوهاج.

ثم الحكمة المصرية اقتحمت عالم التحكيم مطلع عام 2019، وبعد 6 أشهر فقط حصلت على الشارة الدولية، وشاركت في كأس الأمم الإفريقية للسيدات وتصفيات كأس العالم.

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