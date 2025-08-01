الجمعة 01 أغسطس 2025
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اقتصاد

تبدأ من 5.5 جنيه، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت اليوم،
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استقرارًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، كما سجلت أسعار البط استقرارا ملحوظا.

سعر الكتكوت اليوم، فيتو

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم

ونستعرض كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 9 إلى 18 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 6 و6.5 جنيه.

سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 9 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5  جنيه إلى 5.75 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 45 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 16 إلى 17 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 18 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 12  جنيهًا إلى 17 جنيهًا،.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 19 جنيهًا.
<strong>سعر البط اليوم، فيتو</strong>
سعر البط اليوم، فيتو

أسعار البط صغير العمر

 أما أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت استقرارا ملحوظا، وجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 18 إلى 19 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 17 إلى 18 جنيها.

 

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