البوكس أوفيس للأفلام المصرية يتخطى 350 مليون جنيه

شهدت دور العرض السينمائي المصري تنافسا قويا بين مجموعة من الأفلام الجديدة بالتزامن مع موسم صيف 2025، وحققت تلك الأفلام إيرادات كبيرة في أولى ليالي العرض داخل مصر.

ونستعرض قائمة بأقوى 5 أفلام استطاعت أن تسيطر على البوكس أوفيس دون غيرها متخطية في إجمالي إيرادها حاجز الـ 350 مليون جنيه.

البوكس أوفيس المصري

اقتنص فيلم المشروع x للنجم كريم عبد العزيز إجمالي إيرادات بلغ 140 مليون جنيه، واستقر بالمركز 3 بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

حقق فيلم الكوميديا ريستارت للفنان تامر حسني إجمالي إيرادات تقترب من 94 مليون جنيه إيرادات، واستقر في المركز 9 بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما.

يليه فيلم أحمد وأحمد للنجمين أحمد فهمي وأحمد السقا، وبلغ إجمالي إيراداته 60 مليون جنيه، ليحتل المركز 20 بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما.

اقتنص فيلم الشاطر للفنان أمير كرارة إيرادات وصلت لـ 52 مليون جنيه، ومازال بالمركز الـ 32 بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا.

وأخيرا جنى فيلم روكي الغلابة للنجمين محمد ممدوح ودنيا سمير غانم 6 ملايين جنيه إيرادات خلال يومين عرض داخل دور العرض المصرية فقط.

قصة أبطال فيلم المشروع X

يُعد فيلم المشروع إكس أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

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