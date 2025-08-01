الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

قطع الكهرباء في قنا عن عدد من المناطق بفرشوط

قطع الكهرباء في قنا
قطع الكهرباء في قنا عن عدد من المناطق بفرشوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، عن قطع التيار الكهربائي عن مغذي ١،٢ وذلك لاعمال الصيانه الدورية علي المحولات.

مناطق قطع الكهرباء في قنا

وأكدت الوحدة في بيان لها أن المناطق المتأثرة بالقطع هي مطاحن فرشوط ومحطة السكك الجديدة وسنترال فرشوط ومجلس مدينة فرشوط وادارة مياه الشرب والصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي والبريد المصري والشهر العقاري وذلك غدا السبت 2 أغسطس 2025 من الساعه الرابعة صباحا وحتي السابعة صباحا. 

لذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا قنا قطع التيار الكهربائي محافظة قنا مدينة فرشوط

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