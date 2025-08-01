الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي السيناتور جيف ميركلي بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الخارجية
وزير الخارجية

 في إطار لقاءاته المكثفة مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي بواشنطن، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيناتور "جيف ميركلي"، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.  

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والبناء على ما تحقق من تعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد الوزير عبد العاطى على ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن  والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا. 

 

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل عدد من الرهائن والأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأكد دعم مصر الثابت لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأعرب الوزير عبد العاطى فى هذا السياق عن التقدير لجهود السيناتور الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على الأهمية البالغة لدور الولايات المتحدة لتحقيق التهدئة والأمن والاستقرار بالمنطقة ووقف المعاناة الإنسانية للمدنيين فى غزة. 

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وزير الخارجية الشيوخ الامريكي مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيف ميركلي بدر عبد العاطي

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