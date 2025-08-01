تحرير محاضر فى حملة تفتيشية على المنشآت الطبية المخالفة في قنا

شنت إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية بالتعاون مع لجنة العلاج الحر بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا،حملة مكبرة للتفتيش البيئى والصحى حيث تم المرور على مراكز النساء والتوليد والجراحة العامة.



فتم تحرير محاضر مخالفات بيئية ،بالإضافة الى غلق وتشميع مركز نساء وتوليد وجراحة عامة.

التصدى لاى مخالفات بيئية او صحية

ومن جانبة اكد رئيس المركز ان مثل هذه الحملات تعمل بصفة مستمرة لضبط اى مخالفات بيئية او صحية والتصدى لها بالقوانين المنظمة.



جاء ذلك بحضور صفاء عبد الرحيم دياب مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى،ودكتور محمد احمد توغيان عضو العلاج الحر بقنا،ومجدى محمد ابو سحلى مفتش شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.



وأضاف بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز أنه تنفيذا لتعليمات رئيس المركز ان الحملات تعمل بصفة دورية ومنظمة ليست فقط على المنشأة الصحية والطبية فقط بل تشمل شتى المجالات والمنشأة والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت والجزارة وخلافة وذلك للتصدى بكل حزم وبقوة القانون لاى صورة من صورة التهاون والتلاعب بصحة المواطن النجعاوى .

وذلك فى اطار الحفاظ على الصحة العامة والتصدى لمنتحلى الصفة والمتاجرة بالبشروتكثيف الحملات التفتيشية،وتنفيذا لتعليمات حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادى الى مديرى الاداراة والاقسام المعنية بتكثيف اعمال المتابعات الميدانية.

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