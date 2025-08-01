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ثقافة وفنون

خلافات زوجية بين ياسر جلال وأروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه آخر"

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو

تشهد أحداث مسلسل للعدالة وجة آخر الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خلافات زوجية بين المذيع الذي يلعب دوره ياسر جلال وزوجته الطبيبة النفسية التي تلعب دورها الفنانة أروي جودة، بسبب الاختلاف على تربية ابنهما.

 

وانتهت أسرة مسلسل للعدالة وجه آخر من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، المقرر أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

 

ويستطيع الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” أن يثبت براءته من تهمة القتل التي تنسب إليه في بداية الأحداث.

 

وتلعب الفنانة أروى جودة خلال أحداث مسلسل “للعدالة وجه آخر” شخصية زوجة ياسر جلال الذي يقدم شخصية إعلامي ضمن أحداث العمل وتقف بجانبه في العديد من المواقف التي تساعده على الصعود في رحلته الإعلامية.

 

ويواصل الفنان ياسر جلال تصوير عدد من مشاهد الأكشن لمسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” بالطريق الصحراوي.

 

وكان النجم ياسر جلال استأنف  تصوير أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” بعد إجازة عيد الأضحى داخل شقة بوسط القاهرة والتي يستخدمها كاست المسلسل ديكور للعمل.

 

قصة مسلسل للعدالة وجه آخر

ويلعب ياسر جلال شخصية مذيع يفتح ملف تجارة بيع الأعضاء البشرية، ويتم مطاردته من قبل بعض رجال الأعمال وتلفق له قضية قتل.

 وتشهد أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر جريمة قتل يتهم فيها ياسر جلال، ويبدأ في البحث عن دليل براءته بطرق كثيرة، وتنقلب أحداث العمل رأسا على عقب.

 

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر  

ويشارك في مسلسل للعدالة وجه آخر بجانب ياسر جلال كل من نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

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ياسر جلال للعدالة وجة آخر أروى جودة اخبار الفن

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