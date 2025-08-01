الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا، قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بقنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادي

 

مناطق قطع الكهرباء بقنا 

وأشارت إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربي غدًا السبت  2025/8/2 من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا عن المناطق التالية: شارع التحرير، شارع الوحدة البيطرية، السلخانة، مستشفى الحميات، الخط السريع مصر أسوان، المستشفى العام، منقطة التقسيم المخالف، خلف الاستاد،  الترعة الضمرانية والعمارات السكنية بالترعة الضمرانية".

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي

مواد متعلقة

محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد ويؤكد دعمه للمنظومة الطبية

اعتماد حركة تنقلات مباحث قنا

محافظ قنا يستقبل مدير الأمن الجديد ويؤكد دعم التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار

إزالة 7 إعلانات مخالفة في حملة بمدينة قنا

الأكثر قراءة

توقيع الكشف الجنائي على البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة بقسم ثالث أكتوبر

ارتفاع عدد مصابي حفل محمد رمضان إلى 6 أشخاص والتحريات تكشف السبب (صور)

منظم حفل الساحل بعد ضبطه: اللي حصل مش محاولة لاغتيال محمد رمضان وحرام أنا اللي أشيلها

محمد رمضان يعلن وفاة أحد العاملين بحفل الساحل والأمن يضبط المتهمين (صور)

التحفظ على ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان في بورتو الساحل الشمالي

أول تعليق من منظم حفل محمد رمضان بعد الحادث المأساوي: ربنا يعديها علي خير ادعوا لي

هروب صاحب شركة الفاير وركس المتورطة في حادث حفل محمد رمضان بالساحل والأمن يبحث عنه

محمد رمضان يرفض استكمال حفله بالساحل ويخاطب جمهوره: اعذروني اللي راح واحد من رجالتنا (فيديو)

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انتقاله إلى الاتفاق السعودي.. أرقام أحمد حسن كوكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويصر على قائمة المنقولات آثم

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أحمد كريمة: قائمة المنقولات ليست حرامًا والأزهر لا يتدخل في مشاكلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads