مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-8- 2025
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 1-8- 2025 عدد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب حول العالم، سواء على مستوى الدوريات المحلية أو اللقاءات الودية استعدادًا للموسم الجديد.
وجاءت أبرز المباريات ومواعيدها كالتالي:
الدوري الأردني
الحسين × الأهلي – الساعة 6:00 مساءً.
الوحدات × الرمثا – الساعة 8:45 مساءً.
المباريات الودية للأندية
إلتشي × الأهلي السعودي – الساعة 11:30 صباحًا STC TV.
هوفنهايم × فيردر بريمن – الساعة 1:00 مساءً.
كريستال بالاس × أوجسبورج – الساعة 5:00 مساءً.
باير ليفركوزن × فورتونا سيتارد – الساعة 8:00 مساءً.
سيلتا فيجو × فيتوريا جيماريش – الساعة 10:00 مساءً.
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