مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-8- 2025

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 1-8- 2025 عدد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب حول العالم، سواء على مستوى الدوريات المحلية أو اللقاءات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت أبرز المباريات ومواعيدها كالتالي:

الدوري الأردني

الحسين × الأهلي – الساعة 6:00 مساءً.

الوحدات × الرمثا – الساعة 8:45 مساءً.



المباريات الودية للأندية

إلتشي × الأهلي السعودي – الساعة 11:30 صباحًا STC TV.

هوفنهايم × فيردر بريمن – الساعة 1:00 مساءً.

كريستال بالاس × أوجسبورج – الساعة 5:00 مساءً.

باير ليفركوزن × فورتونا سيتارد – الساعة 8:00 مساءً.

سيلتا فيجو × فيتوريا جيماريش – الساعة 10:00 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.