الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-8- 2025

بايرن ليفركوزن، فيتو
بايرن ليفركوزن، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 1-8- 2025 عدد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب حول العالم، سواء على مستوى الدوريات المحلية أو اللقاءات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت أبرز المباريات ومواعيدها كالتالي:

الدوري الأردني

الحسين × الأهلي – الساعة 6:00 مساءً.

الوحدات × الرمثا – الساعة 8:45 مساءً.


المباريات الودية للأندية

إلتشي × الأهلي السعودي – الساعة 11:30 صباحًا  STC TV.

هوفنهايم × فيردر بريمن – الساعة 1:00 مساءً.

كريستال بالاس × أوجسبورج – الساعة 5:00 مساءً.

باير ليفركوزن × فورتونا سيتارد – الساعة 8:00 مساءً.

سيلتا فيجو × فيتوريا جيماريش – الساعة 10:00 مساءً.

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