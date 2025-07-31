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رياضة

في أجواء عائلية، حسام عبد المجيد يحتفل بعقد قرانه (صور)

حسام عبد المجيد،
حسام عبد المجيد، فيتو

احتفل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، بعقد قرانه في أجواء عائلية.

 شهدت حضور عدد من أصدقائه المقربين وزملائه في الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، الذي حرص على مشاركة زميله هذه اللحظة السعيدة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

 

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة 

وسجل هدفي الزمالك ناصر منسي وسيف الدين الجزيري في الدقيقتين 52 و72، فيما سجل هدف غزل المحلة الوحيد سوليمانو الاندي في الدقيقة 24 من زمن المباراة. 

 

تشكيل الزمالك الأساسي ضد غزل المحلة 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وناصر ماهر وآدم كايد وشيكو بانزا وناصر منسي.

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