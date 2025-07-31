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ثقافة وفنون

أسامة كمال عن المتظاهرين ضد مصر في تل أبيب: "متآمر وأهبل"

أسامة كمال؛ فيتو
أسامة كمال؛ فيتو

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه عندما رأى مظاهرات ضد مصر، في تل أبيب، تجلى أمامه مصطلح: "متآمر وأهبل"، موجها حديثه لمن شارك في هذه الوقفة اليوم، قائلا: "واقف في وسط عاصمة الدولة اللي بتقتل أخوك وبتهتف ضد مصر، مش قادر ترفع علم فلسطين ورافع علم إسرائيل.. هل أنت مجنون؟ مخبول؟".


وخلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" قال أسامة كمال، رغم إن 
مصر تحملت فوق طاقتها، لكن الموقف المصري لن يتغير، ولن يكون هناك تهجير، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البابا تواضرس الثانى أجاب في العظة الأسبوعية على سؤال: لماذا مصر مستهدفة بهذه الطريقة من كل الاتجاهات؟  كانت الإجابة إن مصر الدولة الوحيدة التي يوجد عِلم باسمها هو «علم المصريات».

 

علم المصريات 

وتابع أسامة كمال: هذا علم المصريات الذي خلق لمصر دور من بداية البشرية حتى يوم القيامة، دور ومصير ومعتقد دينى إسلامى ومسيحى، دور ومصير لا نستطيع البعد عنه.

 

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أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال برنامج مساء dmc غزة

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