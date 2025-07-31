ضبط فني ينتحل صفة أخصائي تحاليل ويدير معملًا غير مرخص بجرجا في سوهاج

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج من ضبط فني تركيب أجهزة طبية ينتحل صفة أخصائي تحاليل طبية، ويدير معمل تحاليل غير مرخص بمدينة جرجا، في مخالفة صريحة للقانون، وذلك في ضربة جديدة لردع المتلاعبين بصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وبتكليف من الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ضمن جهود المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة.

وكشف الدكتور محمد سعد، مدير إدارة العلاج الحر، أن اللجنة التفتيشية، ضبطت المتهم "ح. ع. أ" – 25 عامًا داخل المعمل أثناء إجراء تحاليل كيميائية وبكتريولوجية للمرضى، وبحوزته كروت شخصية مزورة ويافطة دعائية تحمل بيانات مزيفة، إضافة إلى تقارير تحليل تحمل توقيعه، كما تواجد عدد من المواطنين بانتظار نتائج التحاليل الخاصة بهم.

وأفادت اللجنة أن منتحل الصفة ادعى حصوله على ماجستير من الجامعة الأمريكية، وانتماءه لجامعة المنصورة، في محاولة لخداع المرضى وطمأنتهم بمؤهلات علمية زائفة.

وتحرير المحاضر القانونية اللازمة بقسم شرطة جرجا، لمخالفته قانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وقانون 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لرصد وتوقيف كل من تسول له نفسه العبث بسلامة المرضى أو تقديم خدمات طبية دون ترخيص أو تأهيل قانوني.

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