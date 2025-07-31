مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج الفرنسي جان بيير آماريس تقديرًا لمسيرته الثرية

يكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، المخرج والسيناريست الفرنسي البارز جان بيير آماريس، وذلك خلال الدورة الـ41 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢ إلى ٦ أكتوبر المقبل، تكريمًا لمسيرته الحافلة التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود وترك خلالها بصمات سينمائية مميزة على الساحة العالمية.

معلومات عن الفرنسي جان بيير آماريس

تخرج آماريس من المدرسة الوطنية العليا للمهن السينمائية (IDHEC)، وبدأ رحلته الفنية بفيلمه القصير Intérim الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كليرمون-فيران عام 1988. وفي عام 1996، نال فيلمه Les Aveux de l’innocent ثلاث جوائز مهمة ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي: جائزة الشباب، جائزة مرسيدس-بنز، والجائزة الكبرى للقطار السينمائي (Le Rail d’Or).

واصل آماريس تألقه بفيلم C’est la vie الذي حصد جائزة أفضل مخرج (Coquille d’argent) وجائزة التضامن في مهرجان سان سيباستيان 2001، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان مراكش. كما عُرض فيلمه Lightweight على منصة " Un Certain Regard" دولبكان عام 2004.

ومن أبرز أعماله أيضًا فيلم Les Émotifs anonymes (2010) الفائز بجائزة Magritte، وفيلم Marie Heurtin (2014) الذي حصد جائزة Variety Piazza Grande في مهرجان لوكارنو، إلى جانب جوائز الجمهور في مهرجانات Mill Valley وWisconsin.

شهدت السنوات الأخيرة استمرار عطائه من خلال أفلام مثل Une Famille à Louer (2015)، وI Feel Better (2017)، وJe vais mieux (2018)، وآخرها Marie-Line et son juge (2023)، والتي لاقت صدى واسعًا في مهرجانات مرموقة مثل كان، لوكارنو، سان سيباستيان، مراكش، لندن، بوسان، وجونّا السينمائي البريطاني.

ويأتي هذا التكريم اعترافًا بمكانته كأحد رموز السينما الإنسانية، وقدرته على تقديم أعمال تجمع بين الحساسية الاجتماعية والطرح الفني الراقي، مما جعله يحظى بتقدير واسع في الأوساط السينمائية الدولية.

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

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